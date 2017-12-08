|
Внесены изменения в региональный перечень гайд-парков
Вчера, 19:59
Комментариев: 0
Версия для печати
Исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Олег Иванов подписал постановление о внесение изменений в региональный перечень единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений.
Единственным местом для выражения волеизъявления жителей Тамбова стала территория в районе ул. Рассказовской, 8 территория сквера. Сквер расположен на правом берегу канала реки Цны за висячим пешеходным мостом в Парке Культуры, вдоль Рассказовского шоссе. Сквер представляет собой пешеходную аллею мощёную тротуарной плиткой и обсаженную туями и можжевельником. Летом после бурного обсуждения общественно-политических вопросов можно и искупаться в непосредственной близости от сквера находится пляж у первого рассказовского моста.
Жители города Кирсанова могут митинговать на площадке возле бывшего завода «СОМ», а жители города Уварово на территории бывшего химического завода, мичуринцев отправят в учхоз Комсомолец.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.