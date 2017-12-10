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Историки требуют исправить две ошибки в названии улицы Боборыкина
Вчера, 08:24
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В Тамбовской городской Думе состоялось заседание Совета по рассмотрению предложений о наименовании, переименовании объектов в городе Тамбове. Член совета, профессор, доктор исторических наук ТГУ им. Г. Р. Державина Юрий Мизис обратился к руководству представительного органа и совету о необходимости исправить досадную ошибку в фамилии основателя города Тамбова, именем которого названа улица в северной части областного центра. В настоящее время улица указана с двумя ошибками и значится, как Бабарыкина, правильный вариант фамилии — Боборыкин.
Вопрос о переименовании улицы рассмотрит профильный комитет, который решит, сколько средств нужно для исправления ошибки в названии улицы.
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