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Тамбовская область – одна из самых счастливых в ЦФО

Вчера, 13:59
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Тамбовская область – одна из самых счастливых в ЦФОЭксперты Института политического анализа и стратегий по итогам тщательного изучения социального самочувствия жителей 17 областей Центрального федерального округа назвали Тамбовскую область самым счастливым регионом в 2017 году наравне с Белгородской областью. Эксперты в своем исследовании опирались на информацию в СМИ, социологические опросы жителей, публичные жалобы и обращения в различные инстанции. Самые несчастные живут в Московской области, им можно только посочувствовать.

Самое интересное, что не низкая заработная плата (мы занимаем практически последнее место в ЦФО), не рост числа бедных, которых за последнее время увеличилось на 30 тысяч человек не помеха, чтобы быть счастливыми. Ведь счастье не в деньгах, заработную плату в районе 10 тыс. руб. получает каждый пятый житель региона, но все равно мы очень довольны. Индекс Джини (статистический показатель степени расслоения общества) в нашем регионе приближается к 0,4 это уровень некоторых африканских государств.
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