Unable to load Mainlink code. Directory is not writeable! Политолог Владислав Федоров принял участие в ежегодной пресс-конференции Президента России Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря в Москве. На пресс-конференции Владислав Федоров представлял Информационное агентство «Тамбов-Информ».
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На пресс-конференции Владимира Путина Владислав Федоров передал вопросы тамбовчан

Сегодня, 00:27
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На пресс-конференции Владимира Путина Владислав Федоров передал вопросы тамбовчан

Политолог Владислав Федоров принял участие в ежегодной пресс-конференции Президента России Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря в Москве. На пресс-конференции он представлял Информационное агентство «Тамбов-Информ».
На пресс-конференции Владимира Путина Владислав Федоров передал вопросы тамбовчан

За две недели до общения с Президентом Владислав Федоров организовал сбор вопросов от тамбовчан. Волонтеры распространили письма с обратным адресом среди жителей Советского района Тамбова, где он родился и вырос. Всего было собрано 57 вопросов, которые были подшиты в отдельную папку и переданы по назначению.
На пресс-конференции Владимира Путина Владислав Федоров передал вопросы тамбовчан

«Не стоит обожествлять Путина, как это делают местечковые чиновники-лизоблюды, которые недавно наперебой хвалили его решение об участии в президентской кампании. До хвалебных од Державина далеко и получается у них фальшиво. Путин – человек, поэтому он тоже может ошибаться, но не ошибается тот, кто ничего не делает! Очень важно видеть, разговаривать с большим политиком вживую, а не только наблюдать за ним с телеэкранов. Я уверен, что Путину нужен прямой контакт с простыми людьми, о нуждах которых забывают нерадивые чиновники на местах, небрежно относящиеся к своим обязанностям. Журналисты – это ходоки XXI века, они знают о проблемах народа и рассказывают о них власти. В Тамбове низкие зарплаты и пенсии, разбитые дороги и коррупция, самодуры-чиновники и кумовство. Вместо заводов с рабочими местами в Тамбове на каждом шагу выросли отделения по выдаче микрозаймов, где люди берут деньги под огромные проценты, а потом не могут выплатить долг и лишаются даже крыши над головой. Вместо спортивных площадок в Тамбове открывают пивные, где «культурно» отдыхают по вечерам. Молодежь не может найти работу дома и уезжает на заработки в Москву. В Советском районе Тамбова нет ни одного бассейна, ни одного общедоступного стадиона, ни одного кинотеатра, ни одного благоустроенного парка! Там не живут, а выживают! Каждый тамбовчанин знает об этих проблемах, но мы боимся рассказать о них властям. Мы считаем, что ничего не изменится. На самом деле всё наоборот! Обязательно изменится, если не сидеть сложа руки и не перекладывать ответственность на других. Уверен, что все вопросы тамбовчан будут услышаны, потому что сегодня федеральная власть хочет слышать и понимать людей», – поделился впечатлениями от пресс-конференции Владислав Федоров.
На пресс-конференции Владимира Путина Владислав Федоров передал вопросы тамбовчан

На пресс-конференции Владимира Путина Владислав Федоров передал вопросы тамбовчан

На пресс-конференции Владимира Путина Владислав Федоров передал вопросы тамбовчан

Вот лишь некоторые вопросы, поступившие от жителей Тамбова:

Кристина, 38 лет
«Почему тамбовские власти не выдержали сроки строительства перинатального центра? Кто-нибудь понесёт ответственность за срыв сроков строительства?»

Пенсионер, 65 лет
«Отработав всю жизнь на Ревтруде я получаю пенсию в 9,5 тысяч рублей, которой хватает только на квартплату и на лекарства. Я часто болею, хожу в 4-ую поликлинику с огромными очередями, там вечно не хватает врачей. И полис ОМС никаких расходов не покрывает. В больнице везде нужны деньги, за всё! Где деньги взять пенсионеру? Только и спасают меня дети. Почему такое скотское отношение к пенсионерам? Почему не хватает специалистов в 4-й поликлинике?»

Елена, 56 лет
«Почему администрация не может отремонтировать бетонный тротуар на Интернациональной? Это же срам! В самом центре города яма на яме. Зачем было строить здание облдумы, если у тебя весь город в ямах? Ни туда денежки бюджетные тратят».

Алексей, 27 лет
«Это только в Тамбове такие бесстыжие депутаты? Ездят на джипах и плевать им на людей. Раньше богачи жертвовали на благотворительность. Вспомните про Асеева, Нарышкина, Чичерина, а сейчас все только хотят урвать кусок побольше. Только и могут тортики вафельные перед выборами подарить. Поэтому никто в выборы и не верит, ведь и действительно всё без нас решают, а если пикнем, то сразу ошейник наденут!»

Дмитрий, 36 лет
«Зачем надо было вбухивать 4,5 миллиарда в строительство центра единоборств? У нас в городе во дворах многоэтажек в принципе отсутствуют спортивные площадки, столы для настольного тенниса. Где людям физкультурой заниматься и здоровье укреплять? Ведь фитнес центры далеко не всем по карману».

Владислав Федоров родился и вырос в Тамбове, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова с красным дипломом. Известность получил благодаря деятельному участию в создании Национального общественного мониторинга – организации, которая занимается общественным контролем на выборах. Сейчас её представительства работают по всей территории России.

Инициатива по сбору вопросов, которые волнуют тамбовчан будет развиваться. Свои вопросы Вы можете присылать на электронную почту vlad@nextmail.ru.
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