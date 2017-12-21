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Тамбовская область получила неудовлетворительную оценку по уровню среды для СМИ
21 декабря 2017
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Фонд медиаисследований и развития стандартов журналистики опубликовал рейтинг развития медиасферы в стране. Тамбовская область располагается в третьей категории всероссийского рейтинга по уровню среды для развития СМИ, входит в группу с оценкой «неудовлетворительно».
В таких регионах слабо развита инфраструктура, бизнес и власть неактивны во взаимодействии с обществом через СМИ, наблюдается низкий спрос на качественную информацию, плохо функционируют или вообще подавляются независимые издания. При формировании рейтинга изучали состояние среды для работы СМИ, влияние на их работу бизнеса, власти и общества.
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