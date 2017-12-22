|
Тамбовские коммунальные системы задолжали городу миллионы рублей
Вчера, 17:28
Комментариев: 0
Версия для печати
Администрация города Тамбова обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением к АО «Тамбовские коммунальные системы», с требованием о взыскании задолженности по договору аренды городской инфраструктуры и иных объектов, связанных с деятельностью водоканала. Общая сумма задолженности по нескольким искам превышает 15 млн. руб.
Ранее депутатская проверка объектов системы жизнеобеспечения показала, что муниципальное имущество, находящееся в аренде АО «ТКС», содержится ненадлежащим образом: крыши текут, на них растут деревья, электрооборудование спасает от дождя полиэтиленовая пленка, насосы ржавые. Основная проблема канализационного коллапса в областном центре заключается в том, что объёмы капитального и текущего ремонта за последние десятилетия были ничтожно малы.
Что мешало самому богатому человеку в России В.Ф. Вексельбергу (а именно он контролирует ГК «Ренова», в которую входит ОАО «РКС» - АО «ТКС») заняться возрождением жилищно-коммунального хозяйства Тамбова? Состояние Вексельберга оценивается почти в 600 млрд. руб., вот взял бы и помог утопающим в нечистотах тамбовчанам. В знак благодарности можно было бы присвоить Вексельбергу звание Почётного гражданина города.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.