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Тамбов в списке бедных столиц субъектов страны
Сегодня, 13:35
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Консалтингового бюро «Стрелка» проанализировало доходы, и расходы 79 городов РФ, которые являются столицами субъектов Российской Федерации. Региональные столицы были распределены на четыре группы — «бедные и зависимые», «бедные и независимые», «богатые и зависимые», и «богатые и независимые». Под богатством эксперты понимают доход на душу населения, а самостоятельность — это объем безвозмедных поступлений со стороны вышестоящих бюджетов.
Тамбов оказался в числе «бедных и независимых городов» в такую категорию входит большинство региональных столиц. Доходы на душу населения составляют 18,9 тыс. рублей, а расходы — 20,2 тыс. рублей.
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