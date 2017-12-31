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Тамбовский областной суд рассмотрит дело экс-главы Тамбова
Сегодня, 09:10
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В Тамбовский областной суд поступила апелляционная жалоба на решение Котовского городского суда по уголовному делу экс-главы города Тамбова Юрия Рогачева, дело будет рассмотрено 18 января.
Напомним, что суд вынес приговор по делу в отношении Юрия Рогачева, который обвинялся в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве дорог в Знаменском районе, он был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
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