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Три районных прокуратуры выявили нарушения в благоустройстве дворов Тамбова

Сегодня, 08:01
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Три районных прокуратуры выявили нарушения в благоустройстве дворов ТамбоваДепутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился в прокуратуру Тамбовской области по вопросам целевого и эффективного расходования бюджетных средств на благоустройство дворовых территорий в городе Тамбове в рамках муниципальной программы. Рассмотреть вопрос, было поручено прокурорам трех районов города Тамбова, которые выявили серьезные нарушения.

В депутатском обращении были приведены следующие факты. На конец октября 2017 г. в городе Тамбове было заасфальтировано 15 из 36 дворов. Имеются претензии к подрядчикам по качеству выполненных работ и сроков исполнения контрактов, работы должны были завершить до 31 октября 2017 г. Строительные бригады укладывали тротуарную плитку, асфальт, на снежный покров, заверяя, что это не должно повлиять на качество их работы и другие факты нарушений строительных норм и правил.

Доводы депутата, изложенные в обращении, нашли фактическое подтверждение. Во-первых, отмечено повсеместное нарушение сроков выполнения работ. Во-вторых, имеются претензии к качеству и объемам выполненных работ. В-третьих, проверка вскрыла нарушения законодательства о контрактной системы в деятельности МКУ «Долговой центр», который выступал техническим заказчиком. При утверждении документации, в том числе ведомости объемов работ не конкретизируется, какие именно работы, и в каком объеме должны быть выполнены на каждой из дворовых территорий. Данное нарушение привело к тому, что невозможным стал не только контроль за качеством и объемами работ, но и процесс приемки таких работ.

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащей организации работ МКУ «Долговой центр» и отсутствии должного контроля со стороны чиновников администрации города Тамбова за деятельностью подведомственного учреждения – отмечается в ответах органов прокуратуры. В отношении генеральных директоров подрядных организаций ООО «Реал-Макс» и ООО «ТамбовИнвестСтрой» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (в связи с неисполнением контракта).
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