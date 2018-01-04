В Тамбовскую область придут израильские инвестиции 0 Бондарский сыродельный завод выступил инициатором масштабного инвестиционного проекта совместно с Израильскими компаниями.

Продолжаются праздники во дворах Тамбова 0 Во дворах города Тамбова продолжаются мероприятия, посвященные новогодним праздникам.

Десятки жителей Тамбовской области остро отравились алкоголем 0 Почти сотня жителей Тамбовской области оказались в больнице по причине острого отравления алкогольной продукцией.

В Тамбове проходит гастрономический фестиваль 0 На площадке перед ЛДС «Кристалл» в Тамбове развернулся фестиваль местных брендов «Тамбовский волк».

В усадьбе Асеевых пройдет рождественский бал 0 6 января в Усадьбе Асеевых в городе Тамбове пройдет рождественский бал для детей.

Возбуждено уголовное дело по факту подделки документов в ходе капремонта 0 Несколько лет назад в многоквартирном доме № 125 по улице Советская в городе Тамбове был проведен капитальный ремонт общего имущества.

В Тамбовской области подорожает электричество 0 Федеральная антимонопольная служба установила границы минимального и максимального уровня тарифов на электроэнергию на 2018 год.

В Рассказове заживо сгорела семья 0 В городе Рассказово на улице Пятилетки произошла трагедия, загорелся частный жилой дом. При тушении пожара спасатели нашли тела мужчины, его супруги и 14-летнего сына.

Тамбовский молодежный театр приглашает в гости 0 Тамбовский молодёжный театр в новогодние каникулы, с 3 по 6 января в 19.00 ч покажет для всех любителей театра рождественскую мистерию «Ночь перед Рождеством» по повести Н.В. Гоголя.

В области превышение числа умерших над числом родившихся составило 77,0% 0 В Тамбовской области за отчетный период 2017 года было зарегистрировано 8,2 тыс. новорожденных, это на 1056 младенцев меньше в 2016 году – сообщает Тамбовстат.

Три районных прокуратуры выявили нарушения в благоустройстве дворов Тамбова 0 Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился в прокуратуру Тамбовской области по вопросам целевого и эффективного расходования бюджетных средств на благоустройство дворовых территорий в городе Тамбове в рамках муниципальной программы. Рассмотреть вопрос, было поручено прокурорам

Тамбовская областная Дума закупила цветов на полмиллиона рублей 0 В 2017 году для торжественных мероприятий Тамбовская областная Дума закупила изделий цветочной продукции почти на полмиллиона рублей - 486 600 руб.

Тамбовский областной суд рассмотрит дело экс-главы Тамбова 0 В Тамбовский областной суд поступила апелляционная жалоба на решение Котовского городского суда по уголовному делу экс-главы города Тамбова Юрия Рогачева, дело будет рассмотрено 18 января.

В северной части Тамбова произошла коммунальная авария 0 31 декабря в Тамбове по улицам Агапкина и Глазкова произошла коммунальная авария, которая привела к тому, что хозяйственно-бытовые сточные воды начали растекаться по поверхности ландшафта.

План мероприятий на январские каникулы 0 - 01.01.2018-07.01.2018. Новогодняя поляна. Анимационные программы, конкурсные программы. Площадка у Ледового Дворца спорта «Кристалл».

В центре Тамбова ликвидирован очередной игровой клуб 0 Полицейские после обращения бдительных граждан, что по улице Носовская в городе Тамбове проводятся азартные игры прибыли на место и пресекли работу подпольного игрового клуба.

В ГК «АСБ» подвели итоги года 0 Уходящий год для ГК «АСБ» стал временем напряженной, но плодотворной работы. По итогам года агрофирмы ООО «ЮВАГ» вошли в тройку лидеров по наивысшей урожайности сахарной свеклы, в муниципальных образованиях хозяйства ГК «АСБ» стабильно занимают первые места, как и сотрудники агрофирм.

Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! 0 До наступления нового года осталось несколько часов. Мы благодарим всех читателей информационного агентства «Тамбов-информ» за то, что вы были с нами в течение уходящего года.

Дольщики дома по ул. Коммунальная, 46 начали выигрывать суды 0 Участники долевого строительства дома по адресу: город Тамбов, улица Коммунальная, 46 начали выигрывать суды по взысканию неустойки, компенсации морального вреда и штрафов за нарушение срока передачи объекта долевого строительства.

Тамбовский VLOG - независимый журналистский проект уходящего года 0 В конце апреля 2017 года тамбовские журналисты Александр Смолеев и Сергей Степанов разместили первое видео на аккаунте в YouTube под названием «Тамбовский VLOG».