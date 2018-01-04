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Продолжаются праздники во дворах Тамбова

Сегодня, 07:28
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Продолжаются праздники во дворах Тамбова Во дворах города Тамбова продолжаются мероприятия, посвященные новогодним праздникам. Дед Мороз и Снегурочка пришли в сквер по улице Пензенская, 19 вместе с председателем городской Думой Виктором Путинцевым и главой города Сергеем Чеботаревым. Председатель Думы пожелал всем жителям нашего города крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и любви.

Во дворе дома № 34 корп. 1 по улице Рабочей в городе Тамбове вместе с Дедом Морозом депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров провел традиционный праздник для детей и их родителей. Несмотря на то, что снега не было, праздничное настроение обеспечили веселые конкурсы и задор ребятишек. Каждый мог проявить свой талант и смекалку, прочитать стихотворение, спеть песню и ответить на каверзные вопросы главного сказочного персонажа. И по традиции всех детей ждали сладкие подарки.

Продолжаются праздники во дворах Тамбова


Продолжаются праздники во дворах Тамбова
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