Состояние МУП «ТТС» резко ухудшилось Комментариев: 0



Деятельность Предприятия за 2015-2016 годы прибыльна. При этом Предприятие финансово не устойчивое, не платежеспособное, не обладает собственными активами в размере, достаточном для погашения краткосрочных обязательств.



По итогам 2016 года Предприятием была получена прибыль в сумме 5,2 млн. руб. Тогда как за 9 месяцев 2017 года финансовое состояние предприятия резко ухудшается и оно получает убытки в сумме 151 млн. руб.



В нарушение ст. 136 ТК РФ Предприятием в 2016 году нарушались сроки выплаты заработной платы (7 случаев). При этом без определения конкретных критериев результативности и качества выполняемой работы необоснованно выплачена премия заместителям руководителя и главному бухгалтеру Предприятия на общую сумму почти 2 млн. руб. Вышеуказанным работникам необоснованно выплачены надбавки за особую срочность и сложность, не предусмотренные Порядком определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров МУП, на общую сумму 918,6 тыс. руб.



Допущено неэффективное расходование денежных средств на оказание юридических услуг с ООО «Юридическая фирма «Правовой агент» в сумме 700,0 тыс. руб., при наличии в штате МУП «ТТС» должности заместителя генерального директора по юридическим вопросам – начальника юридического отдела и юридического отдела.



Для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков материал проверки направлен в прокуратуру Октябрьского района города Тамбова. Контрольно-счетной палатой города Тамбова проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Тамбовтеплосервис». Целью деятельности Предприятия является производство и сбыт тепловой энергии, эксплуатация объектов городского хозяйства, строительство систем жизнеобеспечения, техническое обслуживание инженерного оборудования и сетей, реализация инвестиционных проектов, оказание сервисных и иных платных услуг, направленных на удовлетворение потребностей населения, юридических лиц, иных потребителей, и получение прибыли.Деятельность Предприятия за 2015-2016 годы прибыльна. При этом Предприятие финансово не устойчивое, не платежеспособное, не обладает собственными активами в размере, достаточном для погашения краткосрочных обязательств.По итогам 2016 года Предприятием была получена прибыль в сумме 5,2 млн. руб. Тогда как за 9 месяцев 2017 года финансовое состояние предприятия резко ухудшается и оно получает убытки в сумме 151 млн. руб.В нарушение ст. 136 ТК РФ Предприятием в 2016 году нарушались сроки выплаты заработной платы (7 случаев). При этом без определения конкретных критериев результативности и качества выполняемой работы необоснованно выплачена премия заместителям руководителя и главному бухгалтеру Предприятия на общую сумму почти 2 млн. руб. Вышеуказанным работникам необоснованно выплачены надбавки за особую срочность и сложность, не предусмотренные Порядком определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров МУП, на общую сумму 918,6 тыс. руб.Допущено неэффективное расходование денежных средств на оказание юридических услуг с ООО «Юридическая фирма «Правовой агент» в сумме 700,0 тыс. руб., при наличии в штате МУП «ТТС» должности заместителя генерального директора по юридическим вопросам – начальника юридического отдела и юридического отдела.Для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков материал проверки направлен в прокуратуру Октябрьского района города Тамбова.



