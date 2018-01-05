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Состояние МУП «ТТС» резко ухудшилось

Сегодня, 09:05
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Состояние МУП «ТТС» резко ухудшилосьКонтрольно-счетной палатой города Тамбова проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Тамбовтеплосервис». Целью деятельности Предприятия является производство и сбыт тепловой энергии, эксплуатация объектов городского хозяйства, строительство систем жизнеобеспечения, техническое обслуживание инженерного оборудования и сетей, реализация инвестиционных проектов, оказание сервисных и иных платных услуг, направленных на удовлетворение потребностей населения, юридических лиц, иных потребителей, и получение прибыли.

Деятельность Предприятия за 2015-2016 годы прибыльна. При этом Предприятие финансово не устойчивое, не платежеспособное, не обладает собственными активами в размере, достаточном для погашения краткосрочных обязательств.

По итогам 2016 года Предприятием была получена прибыль в сумме 5,2 млн. руб. Тогда как за 9 месяцев 2017 года финансовое состояние предприятия резко ухудшается и оно получает убытки в сумме 151 млн. руб.

В нарушение ст. 136 ТК РФ Предприятием в 2016 году нарушались сроки выплаты заработной платы (7 случаев). При этом без определения конкретных критериев результативности и качества выполняемой работы необоснованно выплачена премия заместителям руководителя и главному бухгалтеру Предприятия на общую сумму почти 2 млн. руб. Вышеуказанным работникам необоснованно выплачены надбавки за особую срочность и сложность, не предусмотренные Порядком определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров МУП, на общую сумму 918,6 тыс. руб.

Допущено неэффективное расходование денежных средств на оказание юридических услуг с ООО «Юридическая фирма «Правовой агент» в сумме 700,0 тыс. руб., при наличии в штате МУП «ТТС» должности заместителя генерального директора по юридическим вопросам – начальника юридического отдела и юридического отдела.

Для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков материал проверки направлен в прокуратуру Октябрьского района города Тамбова.
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Состояние МУП «ТТС» резко ухудшилось

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