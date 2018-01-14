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Прокуратура подтвердила нецелевое использование средств дольщиков по ул. Коммунальная, 46
Сегодня, 14:26
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Прокурорской проверкой установлен факт нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства многоквартирного дома №46 по ул. Коммунальная в городе Тамбове. Материалы проверки направлены в порядке ст. ст. 144 УПК РФ «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» и статьей 145 УПК РФ «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении» в УМВД России по г. Тамбову.
Строительные работы остановились еще осенью 2016 года. Застройщик ЗАО «Элитстрой» (правопреемником является ООО «Элитсрой») был обязан своими силами или с привлечением третьих лиц построить и ввести объект не позднее 10.04.2017 г. Как отмечает инициатор проверки депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, может данный факт как-то отрезвит застройщика, и дольщики в скором времени получат квартиры.
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