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В школе «Сколково» выявлены хищения на миллионы рублей
Сегодня, 18:55
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В прошлом году в Тамбове открыли IT-школу «Сколково» на реализацию проекта было выделено почти 2 млрд. руб. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев назвал школу «Сколково» образцом эффективного расходования средств, но оказывается не все так однозначно. Контрольно-счётная палата Тамбовской области предоставила отчёт о проверке расходования бюджетных средств при реализации масштабного проекта.
По результатам выборочной проверки контрактов на закупку оборудования, установлено 24 нарушения на общую сумму порядка 10 млн. рублей. Выявлен факт хищения оборудования на общую сумму 2 млн. 432 тыс. рублей. На стадии приемки оборудование было, а потом оно исчезло, возбуждено уголовное дело по статье 158, ч. 4 п. а УК РФ
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