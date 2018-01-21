Главой Тамбовского района избран директор ООО «Жупиков» 0 Сегодня Тамбовский районный совет народных депутатов избрал депутата областной Думы, генерального директора ООО «Жупиков» Алексея Бородина на должность главы района.

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения пенсионера 0 Мичуринским межрайонным следственным отделом по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения пенсионера Срипкина Алексея Федоровича по статье убийство УК РФ.

ФСБ пресекло деятельность преступной группы 0 В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России по Тамбовской области была пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, которая организовала легализацию незаконных мигрантов из Центрально-азиатского региона

В Тамбове выпало 20 сантиметров снега 0 В Тамбове продолжают убирать городские улицы после обильных осадков, высота выпавшего снежного покрова оценивается в 20 сантиметров.

В Тамбове на улице Базарной сбили детей 0 В Тамбове на улице Базарной в районе дома №166 водитель «Nissan» сбил 17-летнюю школьницу, которая переходила дорогу, в зоне видимости пешеходного перехода.

В Котовске не было зарегистрировано ни одного случая отказа от новорожденных 0 По информации администрации города Котовска в минувшем году в местном роддоме не было зарегистрировано ни одного случая отказа от новорожденных

Тамбовскую область накрыл снегопад 0 Тамбовскую область в выходные буквально засыпало снегом, практически выпала месячная норма осадков.

ГИБДД ищут свидетелей ДТП с участием пешехода 0 ГИБДД просит оказать помощь в поиске свидетелей ДТП на территории города Тамбова.

Индексация заработной платы обойдется в 40 млн. рублей 0 На ближайшем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрят проект об индексации минимальных окладов, минимальных ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города Тамбова.

В Тамбов пришли сильные метели 0 На территории Тамбовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий, уже несколько часов подряд идет обильный снег.

Областной суд оставил без изменения приговор в отношении Юрия Рогачева 0 18 января в Тамбовском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Котовского городского суда по уголовному делу экс-главы города Тамбова Юрия Рогачева

Цены на продовольственные товары выросли на 0,5% 0 В 2017 году цены на продовольственные товары выросли на 0,5% - сообщает Тамбовстат.

В 2017 году зарегистрировано 827 пожаров 0 В 2017 году по информации данным Главного управления МЧС России в Тамбовской области, зарегистрировано 827 пожаров, что на 10,2% меньше прошлого года.

Возобновилось расследование уголовного дела по факту уничтожения танцплощадки 0 Прокуратура Ленинского района Тамбова после обращения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова установила, что предварительное расследование по факту уничтожения фонтана «Фестивальная площадка» в Парке культуры и отдыха в районе ТРЦ «Рио» в Тамбове завершили незаконно.

В Тамбове в 2017 году родилось 56 двойняшек 0 В прошлом году в Тамбове родилось 3726 малышей, причем зафиксирован рекорд рождаемости двойняшек.

За убийство 12 лет колонии строгого режима 0 В Моршанском районе местный житель был осужден за убийство. Как установлено судом осенью 2017 года пострадавший встретил в кафе двух знакомых.

Дороги в центре города Тамбова будут переделывать 0 Ремонт дорог по улицам Красная, Носовская и Октябрьская в районе центрального рынка города Тамбова будет выполнять новый подрядчик.

Группа "ЕжеВикА" опередила "Мельницу" и "Калевала" 0 По итогам 2017 года российская АРТ-фолк группа "ЕжеВикА" опередила по количеству клипов, созданных поклонниками творчества на You Tube, такие известные группы, как "Мельница", "Калевала" и "Калина фолк".

В школе «Сколково» выявлены хищения на миллионы рублей 0 В прошлом году в Тамбове открыли IT-школу «Сколково» на реализацию проекта было выделено почти 2 млрд. руб.

В Тамбове водитель грузовика сбил женщину и скрылся 0 На улице Гагарина в городе Тамбове произошло ДТП, водитель на грузовике красного цвета сбил женщину, которая находилась на дороге и собиралась перейти её в неположенном месте.