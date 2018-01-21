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Главой Тамбовского района избран директор ООО «Жупиков»
Сегодня, 17:49
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Сегодня Тамбовский районный совет народных депутатов избрал депутата областной Думы, генерального директора ООО «Жупиков» Алексея Бородина на должность главы района. Конкурентом Алексея Бородина выступила 22-летняя активистка «Молодой гвардии Единой России» Анастасия Попова.
- Первое, мы должны консолидировать все силы на проведении выборов президента в марте, а после уже будут кадровые решения. В своей команде я ценю трудолюбие, профессионализм, честность и открытость в работе с населением, — поделился ближайшими планами Алексей Бородин.
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