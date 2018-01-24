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Мы знаем лишь одного лидера В.В. Путина
Вчера, 14:41
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На странице в Facebook Избердеевской школы появились видео, где учащиеся школы Петровского района Тамбовской области объясняют, почему Президентом страны должен стать Владимир Путин. «Это мудрый лидер и хороший во всех отношениях человек», «Мы будем взрослеть вместе с нашей страной, а примером для нас будет являться наш Президент В.В. Путин», «Мы знаем лишь одного лидера В.В. Путина» - говорят школьники.
Председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров заявил “Ъ-Черноземье”, что не считает нарушением использование местных школьников в агитации за Владимира Путина на выборах президента РФ, которое зафиксировали активисты «Голоса». При этом на заседании Центризбиркома член комиссии Евгений Шевченко сообщил, что в комиссию поступила жалоба на агитацию, в которой фигурировали школьники Тамбовской области. Глава ЦИК Элла Памфилова предостерегла кандидатов от проведения подобных акций с участием несовершеннолетних.
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