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В Тамбове прошла всероссийская олимпиада «Я – профессионал»
Вчера, 17:20
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27 января в Тамбове на базе кафедры «Связи с общественность» ТГТУ состоялись олимпиадные состязания заключительного этапа по направлению «Реклама и связи с общественностью» в формате письменного выполнения заданий. Организаторами мероприятия выступили «Высшая школа экономики», «Яндекс», «ВТБ», «РСПП» и другие учреждения, вузом-соорганизатором, в том числе ТГТУ.
От участников требовалось продемонстрировать знание основных теорий и исследовательских подходов в области коммуникативистики, качественных и количественных научных методов, а также умение применять эти знания в области изучения общественного мнения и управления коммуникационными процессами. Для организации олимпиады в Тамбов приехал профессор «Факультета коммуникаций, медиа и дизайна» «ВШЭ» Дмитрий Евстафьев, который высоко оценил подготовку кафедры ТГТУ для проведения значимого всероссийского мероприятия и поблагодарил руководство университета за сотрудничество. Дмитрий Евстафьев в 2013, 2014 и 2015 годах признан лучшим преподавателем Департамента (в 2013 и 2014 гг.) отделения интегрированных коммуникаций НИУ-ВШЭ
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