70% дорог Тамбова находится в неудовлетворительном состоянии Комментариев: 0



По оценке контрольно-счетной палаты четверть городских дорог опасны для безопасности водителей - выбоины, просадки, трещины имеют предельно допустимые размеры. В целом более чем на 70% городских дорог покрытие находится в неудовлетворительном состоянии по причине не проведения капитального ремонта и ремонта более 20-25 лет.



В администрации города и в муниципальных предприятиях нет необходимого оборудования и специалистов, оценка технического состояния автомобильных дорог ограничивается визуальным обследованием. Для того чтобы качественно выполнять ямочный ремонт дополнительно необходимо закупить более 40 единиц специализированной техники.



Как отмечает депутат Тамбовской городской Думы, Артем Александров, в городе нет и муниципального асфальтобетонного завода, еще с подачи бывшего главы администрации города Александра Боброва депутаты его продали. «Вопрос что делать остается открытым, видимо для начала надо прекратить воровать и качественно выполнять свою работу» - считает депутат. Объемы бюджетных ассигнований дорожного фонда Тамбова на 2017 год были утверждены в приличной сумме более 1,3 млрд. рублей при этом их состояние оставляет желать лучшего, в том числе и капитально отремонтированных в 2017 году.По оценке контрольно-счетной палаты четверть городских дорог опасны для безопасности водителей - выбоины, просадки, трещины имеют предельно допустимые размеры. В целом более чем на 70% городских дорог покрытие находится в неудовлетворительном состоянии по причине не проведения капитального ремонта и ремонта более 20-25 лет.В администрации города и в муниципальных предприятиях нет необходимого оборудования и специалистов, оценка технического состояния автомобильных дорог ограничивается визуальным обследованием. Для того чтобы качественно выполнять ямочный ремонт дополнительно необходимо закупить более 40 единиц специализированной техники.Как отмечает депутат Тамбовской городской Думы, Артем Александров, в городе нет и муниципального асфальтобетонного завода, еще с подачи бывшего главы администрации города Александра Боброва депутаты его продали. «Вопрос что делать остается открытым, видимо для начала надо прекратить воровать и качественно выполнять свою работу» - считает депутат.



