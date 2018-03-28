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Александр Никитин: «Трагедия в Кемерово для всех нас большой урок»
28 марта 2018
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27 марта тысячи жителей города пришли к ледовому дворцу спорта «Кристалл» на митинг в память о погибших в торговом центре в Кемерово. Неравнодушные жители города принесли цветы и свечи к стене памяти. Выступая на митинге, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отметил, что погибли люди, погибли дети – это самое страшное, что может случиться. «Мы скорбим вместе со всей страной. Это для всех нас большой урок» - заявил губернатор.
В ближайшее время области пройдут проверки на соблюдение норм противопожарной безопасности в местах массового скопления людей.
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