Депутаты отменили принятые ранее решения Комментариев: 0



Теплоснабжающие организации города Тамбова поочередно обвиняют друг друга в неисполнении договорных условий. В частности ООО «ТТК» как единая теплоснабжающая организация не перечисляет в полном объеме муниципальному предприятию (которое вырабатывает тепло) собираемые с потребителей деньги. В этой связи МУП «ТТС» решило по согласованию с городской Думой напрямую собирать деньги с управляющих компаний. Но оказалось не все так просто, депутаты поддержали решения исходя из недействующего договора, следовательно, подобная схема незаконна.



«Сделаны ли организационные выводы из ситуации, когда администрация и руководство муниципального предприятия подставили представительный орган нам неизвестно, – заявил депутат Артем Александров. - Поэтому предлагаю оформить протокольное поручение в адрес главы города Тамбова с просьбой провести внутреннее расследование по сложившейся ситуации с привлечением к ответу конкретных лиц. И вообще именно действия органов местного самоуправления, органов государственной власти привели к созданию системы, когда частная организация, являющаяся посредником, в частности в южной части города, фактически обчищает потребителей, не перечисляя собираемые денежные средства». 28 марта состоялось 39-е заседание Тамбовской городской Думы, на котором был рассмотрен 21 вопрос. Депутаты отменили ряд своих же решений принятых в 2018 году по вопросам согласования муниципальному предприятию «Тамбовтеплосервис» заключения крупных сделок уступки права требования (цессии) с управляющими организациями города. В настоящее время продолжаются разбирательства между ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» и МУП «Тамбовтеплосервис».Теплоснабжающие организации города Тамбова поочередно обвиняют друг друга в неисполнении договорных условий. В частности ООО «ТТК» как единая теплоснабжающая организация не перечисляет в полном объеме муниципальному предприятию (которое вырабатывает тепло) собираемые с потребителей деньги. В этой связи МУП «ТТС» решило по согласованию с городской Думой напрямую собирать деньги с управляющих компаний. Но оказалось не все так просто, депутаты поддержали решения исходя из недействующего договора, следовательно, подобная схема незаконна.«Сделаны ли организационные выводы из ситуации, когда администрация и руководство муниципального предприятия подставили представительный орган нам неизвестно, – заявил депутат Артем Александров. - Поэтому предлагаю оформить протокольное поручение в адрес главы города Тамбова с просьбой провести внутреннее расследование по сложившейся ситуации с привлечением к ответу конкретных лиц. И вообще именно действия органов местного самоуправления, органов государственной власти привели к созданию системы, когда частная организация, являющаяся посредником, в частности в южной части города, фактически обчищает потребителей, не перечисляя собираемые денежные средства».



