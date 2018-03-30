ЗАО «Стройконсалтинг» не выполняет свои обязательства перед дольщиками Комментариев: 0



Депутат городской Думы Артем Александров направил обращения в прокуратуру и управление строительного надзора Тамбовской области. Пришел ответ из профильного управления, на просьбу провести внеплановую проверку, депутату отвечают, что проверка проводилась год назад, нецелевого расходования застройщиком средств граждан не установлено. «Еще раз убеждаюсь, что управление недорабатывает, не принимает все возможные меры, направленные на защиту прав и интересов участников долевого строительства. Ждем теперь ответа из прокуратуры, надеюсь, придет не формальная отписка» - отмечает Артем Александров.



Ранее в ходе проверки был установлен факт осуществления ответчиком строительства спорного многоквартирного дома без соответствующей разрешительной документации, а также включение в договоры участия в долевом строительстве указанного многоквартирного дома условий, ущемляющих установленные законом права потребителя Больше года на объекте по адресу: г. Тамбов, ул. Рылеева, 46 не ведутся строительные работы, дольщики обеспокоены за судьбу дома. Застройщик ЗАО «Стройконсалтинг» не может точно сообщить, когда возобновятся работы. На информационном щите говорится, что дом должны были ввести в эксплуатацию еще в IV квартале 2017 года.Депутат городской Думы Артем Александров направил обращения в прокуратуру и управление строительного надзора Тамбовской области. Пришел ответ из профильного управления, на просьбу провести внеплановую проверку, депутату отвечают, что проверка проводилась год назад, нецелевого расходования застройщиком средств граждан не установлено. «Еще раз убеждаюсь, что управление недорабатывает, не принимает все возможные меры, направленные на защиту прав и интересов участников долевого строительства. Ждем теперь ответа из прокуратуры, надеюсь, придет не формальная отписка» - отмечает Артем Александров.Ранее в ходе проверки был установлен факт осуществления ответчиком строительства спорного многоквартирного дома без соответствующей разрешительной документации, а также включение в договоры участия в долевом строительстве указанного многоквартирного дома условий, ущемляющих установленные законом права потребителя



