|
Моральная деградация общества – ключевая причина потребления наркотиков
Сегодня, 07:42
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области проведено масштабное социологическое исследование, выборка составила более 4 тысяч человек. Исследование помогло понять, как относятся тамбовчане к проблемам и причинам наркотизации. Основными причинами граждане выделили: моральную деградацию общества, легкая доступность наркотических веществ, а также потребительское отношение к собственному здоровью. Причины были озвучены на заседании городской антинаркотической комиссии.
По информации УМВД России по Тамбовской области за прошлый год зарегистрировано 590 преступлений в данной сфере наркотиков. Раскрываемость по уголовным делам составила 57,6%.
Фото: "Тамбовский курьер"
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.