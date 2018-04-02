Полицейские оперативно раскрыли кражу автомобиля 0 В Тамбове в правоохранительные органы поступило сообщение о краже легкового автомобиля.

85 процентов дорог в Тамбове не имеют ливневую канализацию 0 Дорожные службы принимают меры по избавлению проезжей части от талых вод и восстановлению испорченного асфальтового покрытия, но как показывает мониторинг состояния дорог принимаемых мер недостаточно.

Моральная деградация общества – ключевая причина потребления наркотиков 0 В Тамбовской области проведено масштабное социологическое исследование, выборка составила более 4 тысяч человек.

Стоимость летнего отдыха для детей составит 14122 рублей 0 В администрации Тамбовской области прошло заседание координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей.

Северная часть Тамбова уходит под воду 0 Активное таяние снега привело к поводку не только на территории сельской местности области, стихия затронула город Тамбов.

В драмтеатре выступят звёзды ситкомов 0 10 апреля в 11:00 в Тамбовском драматическом театре покажут пьесу "Московские каникулы" в исполнении московского ретро-театра "Багаж".

Глава администрации области произвел новые назначения 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин объявил о серьезных изменениях в руководящем аппарате областной администрации.

На Асеевской конференции обсудили традиции благотворительности 0 30 марта в тамбовском музее-усадьбе Михаила Асеева прошла вторая научная историко-краеведческая конференция.

Сотрудники приюта «Доброе сердце» просят помощи волонтеров 0 В тамбовском приюте бездомных животных «Доброе сердце», который располагается на улице Московская произошло ЧП, территорию приюта затопило талой водой.

В Тамбове открылся международный фестиваль имени Сергея Рахманинова 0 В день рождения Сергея Рахманинова 1 апреля, в Тамбове открылся международный фестиваль, он посвящен 145-летию со дня рождения русского композитора.

Администрации города Тамбова вынесено предупреждение 0 После обращения прокуратуры области Тамбовское УФАС России выдало предупреждение администрации города Тамбова о прекращении признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Из Тамбовской области продолжает уезжать население 0 Особенности миграционной ситуации в области в последние годы обусловлены политическими и социально-экономическими переменами, происходящими в жизни общества.

ЗАО «Стройконсалтинг» не выполняет свои обязательства перед дольщиками 0 Больше года на объекте по адресу: г. Тамбов, ул. Рылеева, 46 не ведутся строительные работы, дольщики обеспокоены за судьбу дома.

Юрий Хохлов: «Наши проекты меняют жизнь в лучшую сторону целых регионов» 0 Сегодня в конференц-зале ГК «АСБ» в городе Кирсанове состоялся торжественный прием родителей лучших сотрудников Группы Компаний. Генеральный директор ГК «АСБ» Юрий Хохлов поблагодарил родителей за воспитание детей, которые вносят большой вклад в развитие компании.

Специалисты ожидают весеннее половодье ниже среднего ежегодного уровня 0 По прогнозам специалистов в 2018 году в регионе ожидается весеннее половодье ниже среднего ежегодного уровня

За взятку в 25 тыс. рублей возбуждено уголовное дело 0 Инспектор межрегионального управления государственного автодорожного надзора Тамбовской области подозревается в получении взятки в размере 25 тыс. рублей.

Ремонт школы № 24 завысили больше чем на полмиллиона рублей 0 В контрольно-счетную палату города Тамбова поступило обращение УМВД России по городу Тамбову по вопросу необходимости проведения проверки организации, выполнения и оплаты работ по капитальному ремонту корпуса №2 общеобразовательной школы №24.

Депутаты отменили принятые ранее решения 0 28 марта состоялось 39-е заседание Тамбовской городской Думы, на котором был рассмотрен 21 вопрос.

В Тамбове благоустроят 36 дворовых территорий 0 В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году в городе Тамбове благоустроят 36 дворовых территорий.

В Рассказовском районе произошло страшное ДТП 0 Вчера на 20 километре автодороги «Тамбов-Пенза» в Рассказовском районе произошло ДТП со смертельным исходом.