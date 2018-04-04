Любовь Кругова получила наказание в виде 9 лет лишения свободы Комментариев: 0



В частности предметом взяток являлись два автомобиля, в том числе дорогой внедорожник, денежные средства в размере 12 миллионов рублей, земельный участок в Моршанском район и другие предметы. Приговором суда ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии со штрафом в размере 25 миллионов рублей, конфискацией автомобиля и загородного дома.

Вчера суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя налоговой службы по Тамбовской области Любови Круговой, которую признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки). Следствием и судом установлено, Кругова, занимая различные руководящие должности в налоговых органах, в период с 2006 по 2013 годы получала от руководства коммерческих организаций взятки за общее покровительство деятельности фирм, где кто снижала штрафные санкции за неуплату налогов, где-то не проводила проверки. При этом осужденная отрицает свою причастность к преступлениям, не раскаялась в своих действиях.В частности предметом взяток являлись два автомобиля, в том числе дорогой внедорожник, денежные средства в размере 12 миллионов рублей, земельный участок в Моршанском район и другие предметы. Приговором суда ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии со штрафом в размере 25 миллионов рублей, конфискацией автомобиля и загородного дома.



