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Кирсанов в числе лидеров по инвестициям в основной капитал

Сегодня, 07:51
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Кирсанов в числе лидеров по инвестициям в основной капитал В 2017 г. по предварительным данным на развитие экономики и социальной сферы области использовано за счет всех источников финансирования 111679,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что больше по сравнению с 2016 г. на 3,2% - сообщает Тамбовстат.

Наибольший объем инвестиций в основной капитал в истекшем году освоен в городах: Тамбове (26,2% от общего объема инвестиций по области), Кирсанове (7,9%), Котовске (3,8%). Основным инвестором в городе Кирсанове выступает ГК «АСБ». Компания ведет реконструкцию сахарного завода и реализует ряд других перспективных проектов. В прошлом году проводились работы по следующим объектам на сахарном заводе: монтаж здания и оборудования моечного отделения, оборудования жомопрессового отделения, монтаж девяти пленочных выпарных аппаратов и иные работы. Объем инвестиций по реконструкции завода за период 2017 года составил – 4 млрд. 692 млн. руб.
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