Кирсанов в числе лидеров по инвестициям в основной капитал Комментариев: 0



Наибольший объем инвестиций в основной капитал в истекшем году освоен в городах: Тамбове (26,2% от общего объема инвестиций по области), Кирсанове (7,9%), Котовске (3,8%). Основным инвестором в городе Кирсанове выступает ГК «АСБ». Компания ведет реконструкцию сахарного завода и реализует ряд других перспективных проектов. В прошлом году проводились работы по следующим объектам на сахарном заводе: монтаж здания и оборудования моечного отделения, оборудования жомопрессового отделения, монтаж девяти пленочных выпарных аппаратов и иные работы. Объем инвестиций по реконструкции завода за период 2017 года составил – 4 млрд. 692 млн. руб. В 2017 г. по предварительным данным на развитие экономики и социальной сферы области использовано за счет всех источников финансирования 111679,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что больше по сравнению с 2016 г. на 3,2% - сообщает Тамбовстат.Наибольший объем инвестиций в основной капитал в истекшем году освоен в городах: Тамбове (26,2% от общего объема инвестиций по области), Кирсанове (7,9%), Котовске (3,8%). Основным инвестором в городе Кирсанове выступает ГК «АСБ». Компания ведет реконструкцию сахарного завода и реализует ряд других перспективных проектов. В прошлом году проводились работы по следующим объектам на сахарном заводе: монтаж здания и оборудования моечного отделения, оборудования жомопрессового отделения, монтаж девяти пленочных выпарных аппаратов и иные работы. Объем инвестиций по реконструкции завода за период 2017 года составил – 4 млрд. 692 млн. руб.



