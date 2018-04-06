Конкурсный отбор по выбору регионального оператора по ТБО признан недействительным Комментариев: 0



Для участия в конкурсном отборе было подано две заявки, от АО «Тамбовская Сетевая Компания» и ООО «КомЭк», но допущена была только сетевая компания, которая и выиграла конкурс. По мнению прокуратуры, установление в конкурсной документации минимального значения стоимостного критерия конкурсного отбора, с учетом представления АО «ТСК» конкурсного предложения по указанному в документации минимальному значению, фактически приводит к установлению завышенного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для всех потребителей Тамбовской области. Условия конкурсной документации не позволяют сформировать обоснованный единый тариф на услугу регионального оператора, что в свою очередь, приведет к нарушению интересов всех потребителей услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.



Суд считает обоснованным довод представителя истца о незаконном включении организатором торгов в конкурсную документацию положений, ограничивающих право участников конкурсного отбора предложить стоимость услуги регионального оператора ниже минимально установленной величины организатором торгов, поскольку такая заявка могла быть признана не соответствующей конкурсной документации и могла быть отклонена конкурсной комиссией.



Из заявки на участие в конкурсном отборе ООО «КомЭк» следует, что стоимость услуги регионального оператора, на срок 10 лет, была предложена в размере 9 263 856,06 тыс. руб., что ниже установленного организатором торгов минимально допустимой величины стоимости услуги регионального оператора (10 289 450,00 тыс. руб.). Таким образом, фактически ООО «КомЭк» было подано предложение по стоимости услуг регионального оператора с более низкими значениями, чем установлено конкурсной документацией.



Включение организаторами отбора (фактически администрацией Тамбовской области) в конкурсную документацию предельного минимального порога величины стоимости услуг регионального оператора в интересах АО «ТКС» не позволило участникам конкурсного отбора предложить более низкую величину стоимости услуги регионального оператора, исходя из непревышения размера которой впоследствии устанавливается единый тариф на услугу регионального оператора.



Позиции Управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области, Управления по регулированию тарифов области, которые выступили в защиту итогов конкурса, суд отклонил как необоснованные и нарушающие права жителей региона.



Учитывая в совокупности выявленные нарушения при составлении конкурсной документации, суд считает необходимым исковые требования удовлетворить и признать недействительным конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области, проведенный Управлением топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение по иску прокуратуры в интересах Тамбовской области, в целях защиты публичных интересов жителей региона к Управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской области и к АО «Тамбовская Сетевая Компания» о признании недействительным конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области.Для участия в конкурсном отборе было подано две заявки, от АО «Тамбовская Сетевая Компания» и ООО «КомЭк», но допущена была только сетевая компания, которая и выиграла конкурс. По мнению прокуратуры, установление в конкурсной документации минимального значения стоимостного критерия конкурсного отбора, с учетом представления АО «ТСК» конкурсного предложения по указанному в документации минимальному значению, фактически приводит к установлению завышенного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для всех потребителей Тамбовской области. Условия конкурсной документации не позволяют сформировать обоснованный единый тариф на услугу регионального оператора, что в свою очередь, приведет к нарушению интересов всех потребителей услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.Суд считает обоснованным довод представителя истца о незаконном включении организатором торгов в конкурсную документацию положений, ограничивающих право участников конкурсного отбора предложить стоимость услуги регионального оператора ниже минимально установленной величины организатором торгов, поскольку такая заявка могла быть признана не соответствующей конкурсной документации и могла быть отклонена конкурсной комиссией.Из заявки на участие в конкурсном отборе ООО «КомЭк» следует, что стоимость услуги регионального оператора, на срок 10 лет, была предложена в размере 9 263 856,06 тыс. руб., что ниже установленного организатором торгов минимально допустимой величины стоимости услуги регионального оператора (10 289 450,00 тыс. руб.). Таким образом, фактически ООО «КомЭк» было подано предложение по стоимости услуг регионального оператора с более низкими значениями, чем установлено конкурсной документацией.Включение организаторами отбора (фактически администрацией Тамбовской области) в конкурсную документацию предельного минимального порога величины стоимости услуг регионального оператора в интересах АО «ТКС» не позволило участникам конкурсного отбора предложить более низкую величину стоимости услуги регионального оператора, исходя из непревышения размера которой впоследствии устанавливается единый тариф на услугу регионального оператора.Позиции Управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области, Управления по регулированию тарифов области, которые выступили в защиту итогов конкурса, суд отклонил как необоснованные и нарушающие права жителей региона.Учитывая в совокупности выявленные нарушения при составлении конкурсной документации, суд считает необходимым исковые требования удовлетворить и признать недействительным конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области, проведенный Управлением топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области



