Все депутаты Госдумы от Тамбовской области поддержали выступления спикера 0 После отчета о деятельности Правительства РФ в Государственной Думе ФС РФ слово взял спикер парламента, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Володин.

Последнее заседание Тамбовской городской Думы прогуляли 12 депутатов 0 Тамбовская городская Дума на своем официальном сайте опубликовала первую информацию по результатам мониторинга посещаемости депутатами комитетов и заседаний.

УФАС выдало предупреждение пяти городским администрациям 0 На основе обращения прокуратуры Тамбовской области в марте-апреле 2018 года Тамбовское УФАС России выдало предупреждения администрациям городов: Рассказово, Кирсанова, Котовска, Уварово и Моршанска о прекращении признаков нарушения антимонопольного законодательства связанного с порядком

Вынесен приговор экс-сотруднику УФСИН обокравшего осужденного 0 Суд вынес приговор экс-сотруднику УФСИН, который работал в исправительной колонии № 3 в поселке Зеленый Рассказовского района.

В Тамбове прошла эвакуация из поликлиники № 6 0 В рамках плановых учений 8 апреля, пожарные эвакуировали пациентов и медицинский персонал из поликлиники №6 города Тамбова.

Ситуация с паводком в Тамбовской области продолжает усугубляться 0 В настоящее время в Тамбовской области в зоне подтопления находится 10 муниципальных районов, 2 городских округа и 7 участков дорог, десятки домов оказались подтоплены.

Конкурсный отбор без конкурса – УФАС вынесло решение по центральному рынку 0 Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовский Центральный Рынок» 05.03.2018 опубликовало на сайте закупок проведении запроса котировок на комплексную уборку территории рынка.

Конкурсный отбор по выбору регионального оператора по ТБО признан недействительным 0 Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение по иску прокуратуры в интересах Тамбовской области, в целях защиты публичных интересов жителей региона к Управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской области и к АО «Тамбовская Сетевая Компания» о признании недействительным конкурсного отбора регионального

Внимание! Из-за паводка перекрыты отдельные трассы в Тамбовской области 0 Из-за сильного паводка на территории Тамбовской области ряд автомобильных дорог закрыты для движения транспорта.

Продолжается разбирательство по делу «игорной империи» 0 В настоящее время правоохранительные органы продолжат распутывать уголовное дело, связанное с организацией подпольных игровых клубов на территории Тамбовской области.

Кирсанов в числе лидеров по инвестициям в основной капитал 0 В 2017 г. по предварительным данным на развитие экономики и социальной сферы области использовано за счет всех источников финансирования 111679,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что больше по сравнению с 2016 г. на 3,2% - сообщает Тамбовстат.

Профильное управление не признало дом на Советская, 107 объектом культурного наследия 0 Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области не признало дом на улице Советская, 107 в Тамбове объектом культурного наследия.

В индустриальном парке «Уварово» заложили капсулу нового завода 0 На площадке индустриального парка «Уварово» состоялось торжественное мероприятие по закладке памятной капсулы в основание нового завода по глубокой переработке зерновых культур.

Моршанск оказался во власти стихии 0 В Моршанске из-за повышения уровня воды на водных объектах произошло подтопление частного сектора.

На набережной в новом месте провалился коллектор 0 В районе Росреестра на набережной в Тамбове провалился очередной участок коллектора это уже третья крупная коммунальная авария на набережной за последнее время.

Любовь Кругова получила наказание в виде 9 лет лишения свободы 0 Вчера суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя налоговой службы по Тамбовской области Любови Круговой, которую признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки).

Полицейские оперативно раскрыли кражу автомобиля 0 В Тамбове в правоохранительные органы поступило сообщение о краже легкового автомобиля.

85 процентов дорог в Тамбове не имеют ливневую канализацию 0 Дорожные службы принимают меры по избавлению проезжей части от талых вод и восстановлению испорченного асфальтового покрытия, но как показывает мониторинг состояния дорог принимаемых мер недостаточно.

Моральная деградация общества – ключевая причина потребления наркотиков 0 В Тамбовской области проведено масштабное социологическое исследование, выборка составила более 4 тысяч человек.