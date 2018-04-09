|
УФАС выдало предупреждение пяти городским администрациям
Сегодня, 08:14
Комментариев: 0
Версия для печати
На основе обращения прокуратуры Тамбовской области в марте-апреле 2018 года Тамбовское УФАС России выдало предупреждения администрациям городов: Рассказово, Кирсанова, Котовска, Уварово и Моршанска о прекращении признаков нарушения антимонопольного законодательства связанного с порядком предоставления субсидий перевозчикам в связи с перевозкой льготной категории граждан.
В ходе проверки выяснилось, что рассматриваемые порядки не содержат четких и однозначных оснований, по которым хозяйствующему субъекту-перевозчику может быть отказано в принятии к возмещению льготных проездных билетов, что создает необоснованные препятствия в осуществлении хозяйственной деятельности. Муниципалитеты предупреждены о необходимости прекращения в месячный срок признаков нарушения антимонопольного законодательства путем отмены актов.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.