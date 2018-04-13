Образовательная деятельность в ТГТУ продолжается Комментариев: 0



На самом деле ни о каком лишении аккредитации на год речи не идет. В университете в конце марта проводилась плановая проверка Рособрнадзора. В ходе проверки были сделаны незначительные замечания. На их устранение и отчет об этом дается один месяц. В соответствии с регламентом проверки на этот срок временно приостанавливается аккредитация по тем направлениям и уровням подготовки, которые проверялись. После принятия отчета аккредитация возобновляется. Это никак не отражается на процессе обучения.



По мнению экспертов подобный информационный вброс связан с предстоящей кампанией по набору абитуриентов. Сегодня на отдельных новостных порталах города Тамбова появилась информация о том, что якобы вуз лишен аккредитации по ряду направлений, что не соответствует действительности.На самом деле ни о каком лишении аккредитации на год речи не идет. В университете в конце марта проводилась плановая проверка Рособрнадзора. В ходе проверки были сделаны незначительные замечания. На их устранение и отчет об этом дается один месяц. В соответствии с регламентом проверки на этот срок временно приостанавливается аккредитация по тем направлениям и уровням подготовки, которые проверялись. После принятия отчета аккредитация возобновляется. Это никак не отражается на процессе обучения.По мнению экспертов подобный информационный вброс связан с предстоящей кампанией по набору абитуриентов.



