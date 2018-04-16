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» » Отопительный сезон завершится завтра

Отопительный сезон завершится завтра

Вчера, 07:36
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Отопительный сезон завершится завтра Подписано постановление администрации города Тамбова, что с 19 апреля начинается постепенное отключение отопления. Рекомендовано начать поэтапное прекращение подачи теплоносителя в многоквартирные и иные жилые дома. В социальных учреждениях, в том числе школах, детских садах и т.д. будут отключать отопление по заявкам.
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