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Разыскивается предполагаемый убийца женщины в парке Дружбы
Сегодня, 07:42
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Правоохранительные органы обращаются к жителям города с просьбой помочь установить личность мужчины, предположительно причастного к убийству женщины в парке Дружбы. Напомним, что утром 8 января в районе парка Дружбы женщина молила прохожих о помощи. По пути в больницу потерпевшая скончалась в автомобиле скорой помощи от многочисленных ножевых ранений.
Если вы что-либо знаете про данное убийство или удалось опознать мужчину, следственные органы просят обратиться по телефонам: 8 (4752) 75-88-43, 75-40-35, 71-05-84, 8-915-670-86-14 или 02.
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