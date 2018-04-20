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Наиболее высокую заработную плату получают чиновники
Вчера, 06:48
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Среднемесячная заработная плата работающего на предприятиях и в организациях Тамбовской области по полному кругу, по оценке, составила 24059,5 рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 12,7% - сообщает Тамбовстат.
Сохраняется значительная дифференциация зарплаты работников, занятых в различных видах экономической деятельности.
Наиболее высокую заработную плату (свыше 30 тыс. руб.) имеют работники государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, транспортировки и хранения, финансовой и страховой деятельности. Наиболее низкая заработная плата наблюдалась у работников гостиниц и предприятий общественного питания - 13409,9 рублей, административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг – 16116,6 рублей, что ниже среднеобластного уровня на 44,3% и 33,0%, соответственно.
Среднемесячная заработная плата работников образования составила 20679,3 рубля, что ниже среднеобластной на 14,0%.
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