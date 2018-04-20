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Депутаты планируют безвозмездно передать Тамбовской Епархии здание спортшколы
Вчера, 19:14
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На заседании Тамбовской городской Думы в следующую среду будет рассмотрен вопрос о передаче безвозмездно в собственность Тамбовской Епархии РПЦ спортивной школы и земельного участка под зданием по адресу: город Тамбов, улица Сергеева-Ценского, дом 2. Ранее глава администрации Тамбовской области Александра Никитина заявил: «Один из корпусов 19-ой школы, где ранее было, мы сегодня принимаем решение о передаче. Мы это делаем ради веры, ради жителей, во имя движения и развития вперед».
Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров на своей странице в социальной сети написал, что при принятии подобных решений необходимо исходить из позиции жителей города. «Мы безвозмездно передаем не сарай, а ключевые в городе объекты, поэтому как минимум нужно проводить опрос среди населения в соответствии с Уставом города, а не принимать решения исходя из политической конъектуры» - считает депутат.
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