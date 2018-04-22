На пять месяцев перекроют трассу 0 С 21 мая до 31 октября 2018 года будут введены ограничения движения транспортных средств на трассе «Каспий» — Кариан — Строганово (4+418 км - 7+452 км).

В Тамбовской области ожидаются заморозки до – 6 градусов 0 По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Тамбовской области ожидаются серьезные заморозки до – 6 градусов.

В Кирсанове чествовали первых призывников 2018 года 0 20 апреля в ЦД "Золотой витязь" в городе Кирсанове чествовали первых призывников 2018 г.

В Тамбове пройдут первомайские демонстрации 0 1 мая в Тамбове представители политических партий, областного объединения профсоюзов, примут участие в торжественном шествии.

В Тамбовской области растет количество преступлений 0 В первом квартале 2018 года на территории Тамбовской области зарегистрировано 3011 преступлений, что на 4,5% больше периода прошлого года – сообщает Тамбовстат.

«Тамбов» обыграл «Шинник» 0 В матче 34-го тура первенства ФНЛ футбольный клуб «Тамбов» дома добился победы над ярославским «Шинником».

Депутаты планируют безвозмездно передать Тамбовской Епархии здание спортшколы 0 На заседании Тамбовской городской Думы в следующую среду будет рассмотрен вопрос о передаче безвозмездно в собственность Тамбовской Епархии РПЦ спортивной школы и земельного участка под зданием по адресу: город Тамбов, улица Сергеева-Ценского, дом 2.

В Испании завершился уголовный процесс, связанный с тамбовской ОПГ 0 В Испании завершился процесс по делу об отмывании денег российскими гражданами, связанными с тамбовско-малышевской группировкой.

Депутат областной Думы подал на администрацию города в суд 0 Предприниматель, депутат Тамбовской областной Думы Денис Илларионов подал на администрацию города Тамбова в суд по вопросу признания права собственности на нежилое здание, общей площадью 531,8 кв.м., литер Щ, по адресу г. Тамбов, ул.Бастионная, 25.

Назначен новый префект микрорайона «Уютный» 0 Вчера в Тамбове создали еще одну общественную префектуру на территории микрорайона «Уютный».

Наиболее высокую заработную плату получают чиновники 0 Среднемесячная заработная плата работающего на предприятиях и в организациях Тамбовской области по полному кругу, по оценке, составила 24059,5 рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 12,7% - сообщает Тамбовстат.

Не правомерная плата за капитальный ремонт 0 К депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову обратился житель города, проживающий по адресу: г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 2Гпо вопросу законности начисления ООО «ЖилТехСервис» дополнительных услуг за установку общедомового прибора учета за июль и август 2017 г. в сумме - 3868,22

Разыскивается предполагаемый убийца женщины в парке Дружбы 0 Правоохранительные органы обращаются к жителям города с просьбой помочь установить личность мужчины, предположительно причастного к убийству женщины в парке Дружбы.

Александр Никитин стал лауреатом премии «Аграрная элита России» 0 В Москве в Государственном университете по землеустройству прошло торжественное награждение лауреатов Национальной премии имени Петра Столыпина «Аграрная элита России».

Отопительный сезон продлили 0 Погода внесла свои коррективы, на смену теплому воздушному фронту пришло похолодание.

Дети замерзали в образовательном учреждении 0 На днях суд обязал администрацию дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» и администрацию Сосновского района произвести замену оконных блоков в ряде групповых комнат и спальнях, а также в музыкальном зале филиала «Золотой ключик».

В Тамбове начинаются гидравлические испытания инженерных сетей 0 25 апреля, в Тамбове стартуют гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей.

Завтра пройдет «Марафон здоровья» 0 Завтра в районе ЛДС «Кристалл» в городе Тамбове временно перекроют движение.

Отопительный сезон 2017−2018 прошел в штатном режиме 0 Еще недавно в городе Тамбове была очень сложная ситуация с прохождением отопительного сезона, особенно в северной части города.

Сенаторы поддержали идею создания «Мичуринской долины» 0 Сенаторы профильного комитета Совета Федерации поддержали создание в Тамбовской области инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина» с проектом выступил на заседании глава администрации Александр Никитин.