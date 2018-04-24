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Депутаты решили резко повысить тарифы на услуги ЖКХ
Сегодня, 08:41
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На прошедшем заседании Тамбовской городской Думы народные избранники поддержали проект постановления главы администрации Тамбовской области «О внесении изменений в предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».
Управление по регулированию тарифов также поддержало идею повышения тарифов на услуги ЖКХ в Тамбове выше нормативов, утверждённых Правительством РФ – в целом до 8,3% уже летом 2018 года. На горячее водоснабжение рост тарифов составит 20%, повышение коснется жителей 500 домов, у которых и сейчас проблемы с горячей водой.
— В прокуратуре Тамбовской области считают повышение тарифов целесообразным только после установки приборов учета в домах, где есть такая техническая возможность. Эту работу должны были провести и администрация города, и ресурсоснабжающие организации. Это сохранило бы и расходы бюджета, и не нарушило бы права граждан, — заявил на заседании депутат Артем Александров.
Несмотря на доводы своего коллеги и прокуратуры 27 депутатов проголосовали за повышение тарифов на услуги ЖКХ, 3 – депутатов от фракции КПРФ против, 1 – воздержался.
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