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Виктор Путинцев: «Ещё в 10 часов утра сегодня ничего не предвещало беды…»
Сегодня, 07:59
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Вчера в Тамбове практически весь депутатский корпус, представители префектуры, журналисты были подняты по крайне важному вопросу в сквере Баратынского вероломные предприниматели установили ларек с мороженным. Взбудораженные данным фактом депутаты во главе с председателем городской Думы Виктором Путинцевым в 16.45 приехали в сквер. Кроме того на место приехали представители префектуры «Центральная», где обнаружился фантомный ларёк, более того и «Лётного городка» и даже новой, недавно образовавшейся на севере, в микрорайоне Уютный. К удивлению собравшихся павильона не оказалось на месте. Не удалось установить и того факта, кто из предпринимателей его поставил.
– Ещё в 10 часов утра сегодня ничего не предвещало беды, но вдруг интернет стал заполоняться фотографиями с изображениями этого павильона. Люди высказывали возмущение, как власть могла разрешить и согласовать его установку прямо в зелёной зоне сквера Баратынского – заявил на встрече председатель городской Думы и префектуры «Центральная» Виктор Путинцев.
К слову о возмущении жителей. На прошедшем заседании Тамбовской городской Думы депутаты с подачи председателя поддержали идею главы администрации области Александра Никитина о повышении тарифов на услуги ЖКХ в Тамбове выше нормативов, утверждённых Правительством РФ, – в целом до 8,3% уже летом 2018 года. Наверно сей факт не возмутит жителей, как этот злополучный ларек.
Фото lifetambov
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