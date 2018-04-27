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Администрация города Тамбова подала в суд на фирму депутата облдумы
Сегодня, 13:56
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Администрация города Тамбова обратилась в Арбитражный суд Тамбовской области к ООО «Первая строительная компания» с требованием о взыскании задолженности по договору № 01-15-5/15 от 22.01.2015 «О развитии застроенной территории в районе улицы Московской 30,32, расположенной в Октябрьском районе города Тамбова площадью 0,86 га» в размере 1 631 449 руб., 15 коп. и пени – 404 284 руб.
«Первая строительная компания» располагается в Мичуринском районе, учредитель и генеральный директор компании депутат Тамбовской областной Думы Антипкин Илья Викторович. В 2013 году награждён Почётной грамотой "Союза Тамбовских строителей" за добросовестный труд в строительной отрасли.
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