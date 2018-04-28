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Жители Тамбовской области просят сохранить санаторий «Инжавинский»
Сегодня, 06:58
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В далеком 1977 году санаторий «Инжавинский» широко распахнул свои двери для отдыха и оздоровления жителей страны. Это был прекрасный санаторий, с развитой инфраструктурой, принимающий одновременно более 500 отдыхающих в месяц. В тяжелые времена для Донецка и Луганска в «Инжавинском» санатории были размещены сотни семей украинских беженцев.
После приватизации санаторий находится в частной собственности объединения «Агрокурорт». В июне 2016 года Арбитражным судом Тамбовской области санаторий был признан банкротом. В феврале 2017 года судебным приказом имущество санатория арестовано.
«Выделенные денежные средства на содержание санатория, умело «распиливались» дирекцией, а потом санаторий был просто закрыт и отдан на разграбление местным хапугам и любителям легкой наживы» - отмечает житель Тамбовской области Панферов Владимир.
На все обращения по сохранению санатория администрация Тамбовской области направляет к внешнему управляющему.
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