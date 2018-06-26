С 1 июля снова повысятся тарифы на услуги ЖКХ Комментариев: 0



По словам начальника областного управления по регулированию тарифов Светланы Варковой проблемных домов около 300. Анализ по каждому из них проведен. Есть решаемые вопросы, а есть случаи, которые требуют больших капитальных вложений.

В тоже время с такой постановкой вопроса не согласен депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. «Зачем нужно было повышать тарифы, когда органы власти и коммунальщики провалили работу, которые обязаны были выполнить? Почему за ошибки других расплачиваются горожане? Более того, даже анализ не проведен. На заседании комитета по местному самоуправлению городской Думы обсуждался вопрос, как продвигается работа по обследованию проблемных домов. Оказывается к работе и не приступали! Первая причина, чтобы сформировать комиссию необходимо направить представителей от городской Думы и поставщика тепла ПАО «Квадра», таких предложений в администрацию города Тамбова не поступило. Вторая причина, выполнить ежедневный обход 332 проблемных домов не представляется возможным, по причине отсутствия необходимого количества специалистов и автотехники, а также продолжительности процедуры» - отмечает депутат.



Губернатор Александр Никитин дал задание выработать конкретный план действий по урегулированию ситуации. «Надо сделать так, чтобы каждый точно понимал – у меня нет в кране 60-65 градусов температуры горячей воды. Значит, я имею право пересчитать» - считает глава администрации области. В преддверии повышения тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2018 года на совещании у главы администрации области Александра Никитина обсудили вопросы тарифной политики. В Тамбове по решению городской Думы тарифы подняли выше нормативов, утверждённых Правительством РФ, – в целом до 8,3%. На горячее водоснабжение рост тарифов составит 20%, повышение коснется жителей более 300 домов, у которых и сейчас проблемы с горячей водой.По словам начальника областного управления по регулированию тарифов Светланы Варковой проблемных домов около 300. Анализ по каждому из них проведен. Есть решаемые вопросы, а есть случаи, которые требуют больших капитальных вложений.В тоже время с такой постановкой вопроса не согласен депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. «Зачем нужно было повышать тарифы, когда органы власти и коммунальщики провалили работу, которые обязаны были выполнить? Почему за ошибки других расплачиваются горожане? Более того, даже анализ не проведен. На заседании комитета по местному самоуправлению городской Думы обсуждался вопрос, как продвигается работа по обследованию проблемных домов. Оказывается к работе и не приступали! Первая причина, чтобы сформировать комиссию необходимо направить представителей от городской Думы и поставщика тепла ПАО «Квадра», таких предложений в администрацию города Тамбова не поступило. Вторая причина, выполнить ежедневный обход 332 проблемных домов не представляется возможным, по причине отсутствия необходимого количества специалистов и автотехники, а также продолжительности процедуры» - отмечает депутат.Губернатор Александр Никитин дал задание выработать конкретный план действий по урегулированию ситуации. «Надо сделать так, чтобы каждый точно понимал – у меня нет в кране 60-65 градусов температуры горячей воды. Значит, я имею право пересчитать» - считает глава администрации области.



