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Депутаты поддержали повышение пенсионного возраста
Сегодня, 09:30
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Депутаты Тамбовской областной Думы поддержали законопроект Правительства РФ, который предполагает повышение пенсионного возраста. За повышение пенсионного возраста проголосовало 30 депутатов, против – 7, положительный отзыв от Тамбовской области будет направлен в федеральные структуры власти. «Работать «на отлично» после 60 — это норма! — заявил депутат-единоросс Александр Орионов. Против предложения Правительства РФ выступили фракции партий: «Справедливая Россия», КПРФ, «Родина» и ряд других депутатов.
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