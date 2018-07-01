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ФК «Тамбов» одержал крупнейшую победу со счетом 9:0
Вчера, 07:22
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В контрольном матче на сборе в Белоруссии ФК «Тамбов» одержал крупнейшую в своей истории победу со счетом 9:0, уже в первом тайме тамбовчане отправили четыре мяча в ворота вице-чемпиона Армении футбольного клуба «Бананц». Стоит отметить, что ФК «Тамбов» не знает поражения в международных товарищеских встречах. 5 побед в пяти матчах.
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