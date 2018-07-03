Бизнес-проект «Улей» Михаила Семенова не выдержал конкуренции Комментариев: 0



Стоит отметить, что это не первый бизнес-проект Михаила Семенова, который терпит фиаско. Ранее закрылась сеть павильонов «Сытый панда», которая была связана с торговым центром «Улей». Кстати, попытка поставить очередной павильон, когда сеть работала, вызвал серьезный конфликт с местными жителями по Моршанскому шоссе в городе Тамбове, тогда тамбовчанам удалось защитить зеленую зону лишь после акций протеста.



Не все идеально у предпринимателя и с уплатой налогов. В ходе камеральной налоговой проверки налоговый органом установлено, что ИП Семеновым М.И. в декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, не отражен доход в сумме 5 800 000руб. Налогоплательщику был доначислен указанный налог в размере 348 000 рублей. Основанием доначисления спорного налога послужил вывод инспекции о занижении предпринимателем налоговой базы в результате не включения в нее дохода от реализации недвижимого имущества, принадлежавшего налогоплательщику на праве собственности.



Коллаж Онлайн Тамбов

В Тамбове закрывается супермаркет «Улей» на бульваре Энтузиастов, который работал с 2004 года. «Наша торговая схема перестала работать из-за сложных экономических условий, давления со стороны крупных торговых сетей», - заявил учредителей Михаил Семенов.Стоит отметить, что это не первый бизнес-проект Михаила Семенова, который терпит фиаско. Ранее закрылась сеть павильонов «Сытый панда», которая была связана с торговым центром «Улей». Кстати, попытка поставить очередной павильон, когда сеть работала, вызвал серьезный конфликт с местными жителями по Моршанскому шоссе в городе Тамбове, тогда тамбовчанам удалось защитить зеленую зону лишь после акций протеста.Не все идеально у предпринимателя и с уплатой налогов. В ходе камеральной налоговой проверки налоговый органом установлено, что ИП Семеновым М.И. в декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, не отражен доход в сумме 5 800 000руб. Налогоплательщику был доначислен указанный налог в размере 348 000 рублей. Основанием доначисления спорного налога послужил вывод инспекции о занижении предпринимателем налоговой базы в результате не включения в нее дохода от реализации недвижимого имущества, принадлежавшего налогоплательщику на праве собственности.Коллаж Онлайн Тамбов



