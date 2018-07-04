|
Возбуждено 59 уголовных дел по коррупционным преступлениям
Сегодня, 07:29
Комментариев: 0
Версия для печати
В первом полугодии 2018 года на территории Тамбовской области зарегистрировано 59 коррупционных преступлений за период прошлого года 50, такие цифры были озвучены на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов. Выявлены преступления, в том числе в сферах: образования, ЖКХ, с превышениями должностных полномочий чиновниками, закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.