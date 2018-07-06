|
Стартовал третий этап «Лидеров Тамбовщины»
Сегодня, 06:26
Комментариев: 0
Версия для печати
В центре межрегиональных связей стартовал третий этап «Лидеров Тамбовщины». В этот раз в деловой игре «ХедХантеры» конкурсантов распределили по ролям. Кадровые агентства, служба занятости, соискатели и торговые компании – у каждого были свои программные задачи, допустим, как лучше себя преподнести работодателю. Следующий этап пройдет в конце июля, а финал в сентябре.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.