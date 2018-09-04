Судебное разбирательство о судьбе регионального оператора по вывозу мусора продолжается Комментариев: 0



По мнению прокуратуры, некоторые положения в конкурсной документации с учётом предложений сетевой компании фактически ведут к установлению завышенного единого тарифа на услугу оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. И условия конкурсной документации не позволяют сформировать обоснованный единый тариф, что в свою очередь приведёт к нарушению интересов потребителей услуги. Против позиции прокуратуры и в защиту итогов конкурса, а значит и завышенного тарифа, выступили единым фронтом: управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской области, управление по регулированию тарифов Тамбовской области, а также АО «ТСК».



Прокуратура Тамбовской области не согласилась с решение суда апелляционной инстанции и в арбитражный суд центрального округа была подана кассационная жалоба. Судебное заседание назначено на 10 октября. В июле девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Тамбовской области, который признал конкурс по выбору регионального оператора по обращению с ТКО на территории региона недействительным. Региональным оператором по итогам конкурса выбрана АО «Тамбовская сетевая компания».По мнению прокуратуры, некоторые положения в конкурсной документации с учётом предложений сетевой компании фактически ведут к установлению завышенного единого тарифа на услугу оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. И условия конкурсной документации не позволяют сформировать обоснованный единый тариф, что в свою очередь приведёт к нарушению интересов потребителей услуги. Против позиции прокуратуры и в защиту итогов конкурса, а значит и завышенного тарифа, выступили единым фронтом: управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской области, управление по регулированию тарифов Тамбовской области, а также АО «ТСК».Прокуратура Тамбовской области не согласилась с решение суда апелляционной инстанции и в арбитражный суд центрального округа была подана кассационная жалоба. Судебное заседание назначено на 10 октября.



