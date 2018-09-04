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Судебное разбирательство о судьбе регионального оператора по вывозу мусора продолжается
4 сентября 2018
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В июле девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Тамбовской области, который признал конкурс по выбору регионального оператора по обращению с ТКО на территории региона недействительным. Региональным оператором по итогам конкурса выбрана АО «Тамбовская сетевая компания».
По мнению прокуратуры, некоторые положения в конкурсной документации с учётом предложений сетевой компании фактически ведут к установлению завышенного единого тарифа на услугу оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. И условия конкурсной документации не позволяют сформировать обоснованный единый тариф, что в свою очередь приведёт к нарушению интересов потребителей услуги. Против позиции прокуратуры и в защиту итогов конкурса, а значит и завышенного тарифа, выступили единым фронтом: управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской области, управление по регулированию тарифов Тамбовской области, а также АО «ТСК».
Прокуратура Тамбовской области не согласилась с решение суда апелляционной инстанции и в арбитражный суд центрального округа была подана кассационная жалоба. Судебное заседание назначено на 10 октября.
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