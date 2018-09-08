Оппозиция проиграла дополнительные выборы в Тамбовскую областную Думу Комментариев: 0

Кандидаты от партии КПРФ Артём Александров, от «Родины» Елена Кулакова, от «Справедливой России» Андрей Харламов, от ЛДПР Игорь Долгов проиграли дополнительные выборы депутата Тамбовской областной Думы шестого созыва по Сосновскому одномандатному избирательному округу № 15. Победу одержал кандидат «единоросс» Константин Черкасов, за которого отдали свои голоса 4782 избирателя.



В общей сложности «оппозиция» собрала 4620 голосов избирателей. Очевидно, что при согласованном выдвижении одного кандидата, например, Александрова или Кулаковой у них были бы шансы на победу. Но оппозиция «сделала» максимум возможного, чтобы «единоросс» выиграл. Примерно такая же ситуация была прошлой осенью на довыборах в Тамбовскую городскую Думу в Лётке, где кандидаты от КПРФ и «Родины» отбирали голоса друг у друга и проиграли Ларисе Булгаковой.



Однажды лебедь, рак и щука везти с поклажей воз взялись… Разумеется, областные власти заинтересованы в такой ситуации, особенно, когда некоторые партийные деятели получают достойную зарплату в областной думе и вхожи в круги политической элиты тамбовского разлива.

Владислав Федоров Кандидаты от партии КПРФ Артём Александров, от «Родины» Елена Кулакова, от «Справедливой России» Андрей Харламов, от ЛДПР Игорь Долгов проиграли дополнительные выборы депутата Тамбовской областной Думы шестого созыва по Сосновскому одномандатному избирательному округу № 15. Победу одержал кандидат «единоросс» Константин Черкасов, за которого отдали свои голоса 4782 избирателя.В общей сложности «оппозиция» собрала 4620 голосов избирателей. Очевидно, что при согласованном выдвижении одного кандидата, например, Александрова или Кулаковой у них были бы шансы на победу. Но оппозиция «сделала» максимум возможного, чтобы «единоросс» выиграл. Примерно такая же ситуация была прошлой осенью на довыборах в Тамбовскую городскую Думу в Лётке, где кандидаты от КПРФ и «Родины» отбирали голоса друг у друга и проиграли Ларисе Булгаковой.Однажды лебедь, рак и щука везти с поклажей воз взялись… Разумеется, областные власти заинтересованы в такой ситуации, особенно, когда некоторые партийные деятели получают достойную зарплату в областной думе и вхожи в круги политической элиты тамбовского разлива.



