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Штрафы за нарушение ПДД пойдут на ремонт дорог
Сегодня, 07:56
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Профильный комитет Тамбовской областной Думы рекомендовал для принятия проект решения, согласно которому с 1 января 2019 года доходы от штрафов за нарушение ПДД пойдут в дорожный фонд области.
Стоит отметить, что в минувшем году сумма штрафов за нарушение ПДД в регионе составила около 500 миллионов рублей это десятая часть размера дорожного фонда. Кроме того дорожный фонд формируется за счет акцизов на автомобильное топливо, транспортного налога, межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
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