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«Тамбовская земля» стала бедствием для местных жителей
Сегодня, 14:41
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На днях жители села Правые Ламки Сосновского района провели собрание по вопросу экологического бедствия, которое стало возможным благодаря деятельности предприятия ООО «Тамбовская земля». Компания в черте населенного пункта начала работу по фасовке грунта.
Как рассказали местные жители, в районе рабочего поселка Сосновка, ведется снятие плодородного слоя почвы, который затем фасуется вместе с удобрениями и торфом в селе Правые Ламки. Удобрения рассыпаны прямо на земле в нарушении всех норм и правил. Из-за деятельности предприятия пылевая завеса стоит над селом практически круглосуточно, едкая пыль вызывает аллергическую реакцию у местных жителей. Высокий забор вокруг предприятия ситуацию не спасает. Пыль проникает в дома даже при полностью закрытых окнах.
Местные жители направили обращения в органы государственной власти, в том числе прокуратуру, Роспотребнадзор и другие инстанции. До настоящего момента меры не приняты, предприятие продолжает работать. Если ситуация в ближайшие дни не измениться сельчане готовы организовать народный сход с целью привлечь внимание федеральных властей к своей проблеме.
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