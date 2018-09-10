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«Тамбовская земля» стала бедствием для местных жителей

Сегодня, 14:41
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«Тамбовская земля» стала бедствием для местных жителей На днях жители села Правые Ламки Сосновского района провели собрание по вопросу экологического бедствия, которое стало возможным благодаря деятельности предприятия ООО «Тамбовская земля». Компания в черте населенного пункта начала работу по фасовке грунта.

Как рассказали местные жители, в районе рабочего поселка Сосновка, ведется снятие плодородного слоя почвы, который затем фасуется вместе с удобрениями и торфом в селе Правые Ламки. Удобрения рассыпаны прямо на земле в нарушении всех норм и правил. Из-за деятельности предприятия пылевая завеса стоит над селом практически круглосуточно, едкая пыль вызывает аллергическую реакцию у местных жителей. Высокий забор вокруг предприятия ситуацию не спасает. Пыль проникает в дома даже при полностью закрытых окнах.

Местные жители направили обращения в органы государственной власти, в том числе прокуратуру, Роспотребнадзор и другие инстанции. До настоящего момента меры не приняты, предприятие продолжает работать. Если ситуация в ближайшие дни не измениться сельчане готовы организовать народный сход с целью привлечь внимание федеральных властей к своей проблеме.
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«Тамбовская земля» стала бедствием для местных жителей

Сегодня, 14:41
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На днях жители села Правые Ламки Сосновского района провели собрание по вопросу экологического бедствия, которое стало возможным благодаря деятельности предприятия ООО «Тамбовская земля». Компания в черте населенного пункта начала работу по фасовке грунта.

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