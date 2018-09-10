«Тамбовская земля» стала бедствием для местных жителей Комментариев: 0



Как рассказали местные жители, в районе рабочего поселка Сосновка, ведется снятие плодородного слоя почвы, который затем фасуется вместе с удобрениями и торфом в селе Правые Ламки. Удобрения рассыпаны прямо на земле в нарушении всех норм и правил. Из-за деятельности предприятия пылевая завеса стоит над селом практически круглосуточно, едкая пыль вызывает аллергическую реакцию у местных жителей. Высокий забор вокруг предприятия ситуацию не спасает. Пыль проникает в дома даже при полностью закрытых окнах.



Местные жители направили обращения в органы государственной власти, в том числе прокуратуру, Роспотребнадзор и другие инстанции. До настоящего момента меры не приняты, предприятие продолжает работать. Если ситуация в ближайшие дни не измениться сельчане готовы организовать народный сход с целью привлечь внимание федеральных властей к своей проблеме. На днях жители села Правые Ламки Сосновского района провели собрание по вопросу экологического бедствия, которое стало возможным благодаря деятельности предприятия ООО «Тамбовская земля». Компания в черте населенного пункта начала работу по фасовке грунта.Как рассказали местные жители, в районе рабочего поселка Сосновка, ведется снятие плодородного слоя почвы, который затем фасуется вместе с удобрениями и торфом в селе Правые Ламки. Удобрения рассыпаны прямо на земле в нарушении всех норм и правил. Из-за деятельности предприятия пылевая завеса стоит над селом практически круглосуточно, едкая пыль вызывает аллергическую реакцию у местных жителей. Высокий забор вокруг предприятия ситуацию не спасает. Пыль проникает в дома даже при полностью закрытых окнах.Местные жители направили обращения в органы государственной власти, в том числе прокуратуру, Роспотребнадзор и другие инстанции. До настоящего момента меры не приняты, предприятие продолжает работать. Если ситуация в ближайшие дни не измениться сельчане готовы организовать народный сход с целью привлечь внимание федеральных властей к своей проблеме.



