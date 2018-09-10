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Осужденная Любовь Кругова сбежала на Украину
Сегодня, 13:33
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Бывшая начальница УФНС по Тамбовской области Любовь Кругова, осужденная к 9 годам лишения свободы за взятки объявлена в международный розыск. Пока шло следствие, обвиняемая находилась под домашним арестом, после вынесения решения судом первой инстанции и до принятия решения апелляционным судом Любовь Кругова также не была заключена под стражу.
Самое интересное, что срок ее домашнего ареста истек до вступления приговора в законную силу, с нее сняли браслеты, что дало ей возможность сбежать, по имеющейся информации на Украину.
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