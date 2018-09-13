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«Три карты» – трагическая история об искушении

Сегодня, 08:10
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«Три карты» – трагическая история об искушении20 и 21 сентября в Тамбовском молодежном театре пройдет премьера спектакля «Три карты». Режиссер – постановщик спектакля Андрей Боровиков отмечает, что это новая театральная форма для местного зрителя, органично переплетающая драматический, пластический и музыкальные жанры в современный язык театра.

В постановке использованы музыкальные фрагменты оперы «Пиковая дама» П.И.Чайковского. Спектакль объединяет повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама» и трагедию У. Шекспира «Макбет». Билеты еще имеются в продаже.
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