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Свёкла-красавица на всю Россию славится – праздник в Кирсанове
Вчера, 16:53
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15 сентября в Кирсановском районе прошел первый гастрономический фестиваль «Свёкла-красавица на всю Россию славится!». Всех гостей праздника ждал вкусный и наваристый борщ и другие блюда. То, что в Кирсанове героиня гастрономического праздника стала свёкла, не случайно. На территории муниципального образования успешно действует один из старейших сахарных заводов области «Кристалл» входящий в группу компаний «АСБ».
В творческой части праздника прошла выставка изделий местных мастеров, торговля в сувенирных лавках, конкурсы, фотозоны, оформленные в свекольной тематике.
Фото – Ольги Аносовой
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