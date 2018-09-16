Прокуратура требует от АО «ТКС» повысить давление водоснабжения Комментариев: 0



Как показала проверка между ПАО «Квадра» и АО «ТКС» заключен договор на водоснабжение, согласно которому водоканал через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения подает холодную воду на центральные тепловые пункты, принадлежащие ПАО «Квадра». В связи со спором участников договорных отношений АО «ТКС» решило в одностороннем порядке понизить давление подачи воды на тепловые пункты, в результате чего горячее водоснабжение надлежащего качества не предоставляется, а в ряде случаев и вовсе отсутствует, у почти 20 тысяч потребителей. Прокуратура потребовала от АО «ТКС» повысить давление водоснабжения, так как выбран недопустимый способ воздействия на ПАО «Квадра» через рядовых потребителей. В Октябрьском районе города Тамбова за последнее время участились случаи предоставления некачественной коммунальной услуги – горячего водоснабжения. Прокуратурой района рассмотрены многочисленные обращения жителей города и депутата гордумы Артема Александрова.Как показала проверка между ПАО «Квадра» и АО «ТКС» заключен договор на водоснабжение, согласно которому водоканал через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения подает холодную воду на центральные тепловые пункты, принадлежащие ПАО «Квадра». В связи со спором участников договорных отношений АО «ТКС» решило в одностороннем порядке понизить давление подачи воды на тепловые пункты, в результате чего горячее водоснабжение надлежащего качества не предоставляется, а в ряде случаев и вовсе отсутствует, у почти 20 тысяч потребителей. Прокуратура потребовала от АО «ТКС» повысить давление водоснабжения, так как выбран недопустимый способ воздействия на ПАО «Квадра» через рядовых потребителей.



