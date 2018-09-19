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10 соток пригородного леса планируют продать за 200 тыс. рублей
Вчера, 08:28
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На заседание комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы члены комитета поддержали проект решения об условиях приватизации нежилого здания и земельного участка под ним, расположенных по адресу: город Тамбов, улица им. маршала Малиновского, дом 24. Вопрос планируют рассмотреть на ближайшем заседании городской Думы.
Речь идет о приватизации бывшей базы отдыха и земельного участка площадью более 10 соток на территории пригородного леса. Стоимость земельного участка – 192 тыс. руб., здания около 900 тыс., общая стоимость – 1 млн. 70 тыс. руб.
По мнению депутата Артема Александрова, который единственный выступил против приватизации: «Несмотря на то, что возводить объекты капитального строительства на территории пригородного леса запрещено, мы прекрасно знаем, что есть множество уловок, как обойти закон. Да и стоимость 10 соток пригородного леса – 192 тыс. руб. это копейки, реальная рыночная цена не менее 1 млн. руб.», - считает депутат.
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