Одежду для Росгвардии шьют в Тамбовской области 0 Компания «Фарадей» получила право на исполнение крупного заказа для нужд Росгвардии, в связи с чем предприятию в Рассказово требуется более 200 сотрудников. Идет набор специалистов по производству обуви и швей.

В августе ВИЧ-инфекция бушевала в Ржаксинском районе 0 В августе количество ВИЧ-инфицированных в Тамбовской области выросло на 9 случаев (с 12 до 21 случая). Показатель заболеваемости составляет 2,02 случая на 100 тысяч населения против 1,14 за аналогичный период 2017 года.

Мичуринск приглашает на «День садовода» 0 Всероссийская выставка «День садовода-2018»: гостеприимный Мичуринск в 13-й раз поприветствует гостей из разных регионов России. Ежегодно мичуринская выставка собирает сотни ученых, производственников, хозяйственников, садоводов-любителей.

10 соток пригородного леса планируют продать за 200 тыс. рублей 0 На заседание комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы члены комитета поддержали проект решения об условиях приватизации нежилого здания и земельного участка под ним, расположенных по адресу: город Тамбов, улица им. маршала Малиновского,

За первое полугодие объявлено закупок на сумму в 8 миллиардов рублей 0 В драматическом театре прошел второй форум «За эффективные, честные и прозрачные закупки», основная цель мероприятия обмен передовым опытом и подведение итогов конкурса на лучшего работника сферы закупок.

«Славянку» – подразделения Минобороны лишат лицензии 0 Лицензионная комиссия Тамбовской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами планирует через суд аннулировать лицензии 7 управляющих компаний, которые ведут деятельность или зарегистрированы на территории региона.

Жители области травятся жареными вешенками и свинухами 0 Учреждения здравоохранения зафиксировали 10 фактов отравления на территории Тамбовской области грибами.

В Ржаксинском районе смертность в три раза превышает рождаемость 0 Ужасающие данные по соотношению рождаемости и смертности публикует отдел ЗАГС Ржаксинского района. В 2017 году было зарегистрировано 286 смертей и всего 86 рождений. Таким образом, смертность в три раза превышает рождаемость. И эта тенденция сохраняется в Ржаксинском районе уже десятки лет.

Реальные доходы тамбовчан нереально падают 0 В Тамбовской области реальные денежные доходы на душу населения в январе-июле этого года в сравнении с январем-июлем 2017 года снизились на 1,5%. В июле 2018 г. в сравнении с июнем 2018 г. снизились - на 4,4%, сообщает Тамбовстат.

Тамбовскую область посетил полномочный представитель президента 0 18 сентября Тамбовскую область посетил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

В Тамбове стартовал I Съезд православной молодёжи Тамбовской епархии 0 Вчера в драмтеатре стартовал I Съезд православной молодёжи Тамбовской епархии.

Тамбовчан в новом сезоне ожидает грипп со смертельными осложнениями 0 По сообщениям региональных властей в Тамбовской области в осенне-зимний период стоит ожидать вспышек гриппа - «В», «Гонконг» и «Мичиган».

Прокуратура требует от АО «ТКС» повысить давление водоснабжения 0 В Октябрьском районе города Тамбова за последнее время участились случаи предоставления некачественной коммунальной услуги – горячего водоснабжения. Прокуратурой района рассмотрены многочисленные обращения жителей города и депутата гордумы Артема Александрова.

Температура опустилась до 0 градусов Цельсия 0 Сегодня в Тамбовской области ночью температура воздуха опустилась до 0 градусов Цельсия, днем температура прогреется до 20 градусов тепла.

Более двух тысяч человек приняли участие в «Кроссе наций» 0 В прошедшие выходные более 2 тысяч любителей спорта приняли участие в ежегодном «Кроссе наций».

Центр Тамбова перекроют на два дня 0 В связи с проведением сегодня I съезда православной молодежи Тамбовской епархии, а 19 сентября форума «За эффективные, честные и прозрачные закупки» в центре города Тамбова будут введены ограничения для автомобильного транспорта.

Десятый ребенок и это не предел 0 Многодетная мать в Тамбове родила десятого малыша. Родился настоящий богатырь с весом 4 килограмма 400 грамм.

В Моршанске сбили школьника 0 В Моршанске по улице Высокой произошло ДТП, водитель легкового автомобиля сбил 10-летнего велосипедиста.

Тамбовские сельские врачи получили по 1,5 миллиона рублей 0 Выплаты по 1,5 миллиона рублей в рамках программы «Земский фельдшер» получили 7 докторов и 13 фельдшеров, которые трудоустроились в Котовске, а также в Бондарском, Кирсановском, Моршанском, Никифоровском, Рассказовском, Сосновском и Тамбовском районах.

Мотоциклист за рулем «Бандита» погиб в Ржаксе 0 В поселке Ржакса Тамбовской области 15 сентября погиб мотоциклист, который врезался в шлагбаум. В 19.00 на улице Южной рабочего поселка Ржакса молодой человек 2003 года рождения, управлявший мотоциклом «Бандит Мотоланд», столкнулся со шлагбаумом.